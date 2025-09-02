8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Kararda, 196 delegenin de tedbiren görevden uzaklaştırılması hükmü yer aldı.

GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLDU

Mahkeme, İstanbul İl Başkanlığı görevine kayyum atanmasına da karar verdi. Bu kapsamda, CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak görevlendirildi.

KONGRE SÜRECİNE ARA

Karar doğrultusunda, mevcut durumda devam eden kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedildi. Sürecin nasıl ilerleyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.