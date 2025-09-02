Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, transfer döneminin son gününde art arda ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Sarı-lacivertli kulüp, gece saatlerinde yaptığı açıklamalarla dört futbolcusuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

DIEGO CARLOS İTALYA'YA GİTTİ

Brezilyalı stoper Diego Carlos, İtalya Serie A ekiplerinden Como'ya kiralandı. Fenerbahçe, transferi resmi olarak duyurarak futbolcuya kariyerinde başarılar diledi.

AMRABAT, LA LIGA YOLCUSU

Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, İspanyol temsilcisi Real Betis'e geçici olarak transfer edildi. Amrabat, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla önemli maçlarda görev almıştı.

LİVAKOVIC GİRONA'DA

Hırvat kaleci Dominik Livakovic, La Liga ekiplerinden Girona'ya kiralandı. Kaleci rotasyonunda önemli bir isim olan Livakovic’in ayrılığı kulüpte dikkat çekici gelişmelerden biri oldu.

YUSUF AKÇİÇEK DE TAKIMDAN AYRILDI

Altyapıdan yetişen genç oyuncu Yusuf Akçiçek de sarı-lacivertli takımdan ayrılan bir diğer isim oldu. Kulüp, ayrılıkların ardından tüm oyunculara teşekkür ederek başarı dileklerini iletti.