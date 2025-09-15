Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla Can Holding yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kenan Tekdağ ile birlikte 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Tekdağ’ı adli kontrolle serbest bıraktı, 5 şüphelinin ise tutuklanmasına karar verdi.

GÖZALTILAR ARTMIŞTI

Başlatılan operasyon kapsamında gözaltı sayısı ilk etapta 5 olarak açıklanmış, sabah saatlerinde Ağrı’da yakalanan bir şüpheli ile sayı 6’ya yükselmişti.

121 ŞİRKETE EL KONULMUŞTU

Soruşturma çerçevesinde, aralarında Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 10 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyon kapsamında Can Holding’e bağlı Bilgi Üniversitesi, Habertürk, Bloomberg HT ve Show TV’nin de dahil olduğu 121 şirkete el konuldu.