Mavi Marmara gazisi Fevziye Şenoğlu, Gazze’ye destek için AK Parti Adana İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlanan eylemin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

POLİSİN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

X platformunda yayımlanan görüntülerde Fevziye Şenoğlu’nun polisler tarafından tartaklandığı, bir polisin ise kendisine “O zaman Gazze’ye gidin” dediği duyuldu. Bu sözler sosyal medyada büyük tepki topladı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Tepkilerin ardından Adana Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan AK Parti Adana İl binası önünde oturma eylemi düzenleyen Mavi Marmara gazisi F.Ş. ile ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu olayla ilgili müfettiş görevlendirilmiş, idari ve adli soruşturma başlatılmış olup üç polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır. Konu hassasiyeti bakımından Valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”