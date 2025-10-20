İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Can Holding yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgütü yönetme", "örgüte üye olma", "mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları bulunuyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Bu isimler arasında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ, Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can da yer aldı.

SUÇ ÖRGÜTÜ İDDİASI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan dosyada, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, kaynağı belirsiz para girişleri sağlandığı, bu paraların şirketler arasında aktarılmasıyla izlerin silinmeye çalışıldığı, sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddiaları yer aldı.

Ayrıca örgütün, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurulu değişiklikleriyle sorumluluğu dağıttığı belirtildi.

MASAK RAPORLARI VE KANUN DIŞI İŞLEMLER

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre, ticari faaliyeti olmayan şirketlerde sahte sermaye artırımları yapıldığı, bu artışların gerçeği yansıtmadığı ve "Varlık Barışı Kanunu" kullanılarak suç gelirlerinin sisteme sokulduğu belirtildi.

Elde edilen yasa dışı gelirlerle eğitim, medya, finans ve enerji sektörlerinde şirket alımları yapıldığı, bu faaliyetlerle örgütün ekonomik gücünü artırmayı ve kamuoyunda meşruiyet sağlamayı hedeflediği kaydedildi.

TUTUKLAMALAR VE ADLİ KONTROLLER

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen ve Cemal Can tutuklandı. Mehmet Kenan Tekdağ hakkında ise "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

CİNER GRUBU BAĞLANTISI

Soruşturma kapsamında Can Holding’in 22 Aralık 2024’te Turgay Ciner’e ait medya şirketlerini satın aldığı, bu işlemde kara para aklama şüphesi bulunduğu belirlendi. Yurt dışında olduğu tespit edilen Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Ciner Grubu’na bağlı 18 şirkete daha kayyum atanırken, Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass UK İcra Kurulu Başkanı Gökhan Şen tutuklandı. Diğer bazı üst düzey yöneticiler hakkında ise yurt dışı yasağı uygulandı.

KAYYUM ATANAN ŞİRKETLER

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 121 şirkete el konuldu. TMSF kayyum olarak atanırken, son olarak 18 şirket daha kapsam içine alındı. Bu şirketler arasında medya, eğitim, enerji ve tütün sektöründe faaliyet gösteren firmalar yer aldı.