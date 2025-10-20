AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'li Ali Mahir Başarır’ın ifadelerine yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Çelik, CHP'nin kullandığı siyasi dili eleştirerek, “CHP adına konuşanların ahlaktan yoksun söylemi, siyasetin ve demokrasinin tüm değerlerine saldırganlığa dönüşmüştür” dedi.

"HUSUMET ŞEBEKESİ GİBİ HAREKET EDİYORLAR"

Çelik, CHP yöneticilerinin muhalefet yapma anlayışını da eleştirerek, “CHP yöneticileri muhalefet yapma adına 'husumet şebekesi' gibi hareket etmektedir. Bu husumet şebekesinin milletimizin kazanımlarına çökmesine müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

"SİYASİ PARTİ DEĞİL, HUSUMET ÜRETİM MERKEZİ"

Açıklamasında CHP yönetiminin siyasi çizgiden uzaklaştığını savunan Çelik, “CHP yönetimi artık kendilerini 'siyasi parti' yöneticisi olmaktan çıkarmış, 'husumet üretim merkezi' haline getirmiştir” şeklinde konuştu.

"LANETLİYORUZ, KARŞILIK VERECEĞİZ"

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ve AK Parti'ye yönelik sözlerin kabul edilemez olduğunu belirterek, “Bu husumet kadrosunun Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz. Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz” ifadelerine yer verdi.