ABD'nin başkenti Washington DC'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray’ın karşısında yer alan ve devlet başkanlarının konakladığı Blair House’ta konakladı.

ANIT DEFTERE İMZA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı Blair House’un anı defterini imzaladı. Ziyaretin ardından çalışanlara teşekkür eden Erdoğan çifti, görevli personelle sohbet etti.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ

Ziyaretin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, Blair House çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekimi, ziyarete dair en dikkat çeken anlardan biri oldu.