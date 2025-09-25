Fenerbahçe’de gerçekleştirilen mazbata töreniyle, başkanlık görevi resmen Sadettin Saran’a geçti. Tören, Chobani Stadyumu’nda düzenlendi. Eski başkan Ali Koç, mazbatasını Saran’a teslim etti.

SAMİMİ VE DESTEKLEYİCİ HAVA

Tören boyunca iki yönetim arasında samimi bir atmosfer hakim oldu. Ali Koç, Sadettin Saran ve ekibine başarılar dileyerek destek mesajı verdi.

TÖRENİN DAMGA VURAN SÖZÜ

Mazbata töreninin sonunda Ali Koç, Sadettin Saran’a dönerek “Müsaadenizle biz kaçıyoruz” dedi. Bu sözler törende bulunanlar arasında tebessüme neden oldu.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI

Ali Koç’un bu ifadesi sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Fenerbahçe taraftarları, bu anı binlerce kez paylaştı. Taraftarlar, Koç’un tören sırasındaki neşeli tavırlarına da dikkat çekti.