İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında, "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla aranan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınan 6 kişiyle birlikte toplam gözaltı sayısı 7 oldu.

130 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesindeki 130 şirkete el konuldu. Bu şirketlerin yönetimi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.

SUÇ ÖRGÜTÜ İDDİASI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesindeki şirketlerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı" ve "kara para aklama" gibi suçlarla bağlantılı olduğu öne sürüldü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve mali denetim birimleri tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda, kaynağı belirsiz yüksek tutarda paranın holdingin hesaplarına giriş yaptığı tespit edildi. Paraların şirketler arasında aktarılıp izlerinin silinmeye çalışıldığı, sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı belirtildi.

ŞİRKET YAPISI VE YÖNETİM ORGANİZASYONU

Soruşturmada, holding yapısı altında çıkar amaçlı bir suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde faaliyet gösterdiği, çok sayıda şirket kurularak denetimin zorlaştırıldığı ileri sürüldü. Yönetim kurullarında yapılan değişikliklerle sorumlulukların örgüt üyelerine dağıtıldığı, bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmanın hedeflendiği kaydedildi.

VARLIK BARIŞI KANUNU'NUN SUİSTİMAL EDİLDİĞİ İDDİASI

Ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde yapılan nakit sermaye artırımlarının, "ortaklara borçlar" hesabı üzerinden gösterildiği ve bu yöntemin 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu’na aykırı şekilde kullanıldığı öne sürüldü.

STRATEJİK SEKTÖRLERDE SUÇ GELİRİYLE YATIRIM

MASAK raporlarına göre suç örgütü, elde edilen yasa dışı gelirle eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımı ve yatırım gerçekleştirdi. Bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet sağlamayı amaçladığı belirtildi.

İLK GÖZALTILARDA KENAN TEKDAĞ DA VARDI

İstanbul Jandarma Komutanlığı’nın operasyonlarında, aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı. D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C. tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Kenan Tekdağ hakkında ise ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanması talep edildi. Mahkeme bu talebi kabul etti.

SORUŞTURMA DOSYASI İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devretti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Can Holding'e ait 9 şirkete daha kayyum atanmasına karar verdi.

KAYYUM ATANAN YENİ ŞİRKETLER

Yeni kayyum atanan 9 şirket şunlar oldu: