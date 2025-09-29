Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulamaya alınan düzenleme, sinyal almayan telefonların IMEI numaralarının devre dışı bırakılmasını içeriyor. 2024 yılında başlatılan uygulama kapsamında, bir yıl boyunca açılmayan telefonlar otomatik olarak kullanıma kapatılıyor.

Geçtiğimiz yıl milyonlarca cihaz bu nedenle devre dışı kalırken, 2025 yılı boyunca hiç kullanılmayan telefonların 31 Aralık itibarıyla tamamen kapatılacağı bildirildi.

ÇEKMECEDE UNUTULAN TELEFONLAR TEHLİKEDE

Hızla değişen teknoloji nedeniyle kullanıcıların sık sık yeni modellere geçtiği, eski cihazların ise çekmecelerde ya da raflarda unutulduğu belirtildi. Ancak bu telefonlar bir yıl boyunca sinyal göndermediğinde, kayıtlı IMEI numaraları iptal edilerek kalıcı olarak kullanılamaz hale geliyor.

KULLANICILARA UYARI: BİR KEZ AÇIP KAPATMAK YETERLİ

Uzmanlar, telefonların IMEI numaralarının korunması için cihazların en az bir kez açılıp kapatılmasının yeterli olduğunu açıkladı. Bu işlemle telefon sinyal gönderiyor ve IMEI aktif durumda kalıyor.

YENİDEN KULLANIM İÇİN E-DEVLET BAŞVURUSU

IMEI’si kapatılan cihazların tekrar kullanılabilmesi için e-Devlet üzerinden başvuru yapılması gerekiyor. Başvuru sırasında cihazın gerçekten son kullanıcıya ait olduğu doğrulanıyor. Onayın ardından IMEI yeniden tanımlanıyor ve telefon aktif hale getiriliyor.