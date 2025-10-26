CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), parti genel merkezinde gerçekleştirdiği toplantıda 32 dosyayı ele aldı. Toplantı sonunda, eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ile birlikte 3 kişinin partiden ihracına karar verildi. YDK kararı ile CHP’den ihraç edilen Şimşek, CNN Türk ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“İMAMOĞLU HOLDİNGİN SİYASİ KARARI”

İhraç kararına tepki gösteren Berhan Şimşek, kararın partiden değil, bir şirketten çıktığını iddia etti. Şimşek, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’i hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

“İhraç edildiğim yer İmamoğlu şirketi. İhraç kararı İmamoğlu holdingin siyasi kararıdır. CHP'de satın alınmış yönetim var. Özel ve İmamoğlu beni yenemeyeceğini anladı.”

“CHP’Yİ ŞİRKET GİBİ YÖNETİYORLAR”

Parti yönetimini ağır şekilde eleştiren Şimşek, CHP'nin bir şirket gibi idare edildiğini söyledi. “Ben bu şirketten hisse istemem, pay istemem, ben CHP’liyim” diyen Şimşek, şöyle devam etti:

“Para ile satın alınmış bir genel başkanlık ve parti yönetiminin parçası olamam. Bugüne kadar uğraşım, CHP’nin köküne, gövdesine, dalına ve yapraklarına sahip çıkmaktı.”

“BU DURUM MİLLİ GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELİR”

Siyasi yapılardaki para ilişkilerine dikkat çeken Şimşek, bu durumun tehlikeli bir boyuta ulaşabileceğini vurguladı. Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

“Yarın birileri gelir, 50 milyon dolar harcar, iktidar partisinin üyelerini ve muhalefetin kurultay delegelerini de satın alır. Bu bir milli güvenlik sorunu haline gelir.”

“BİZ EV SAHİBİYİZ, ONLAR KİRACI”

CHP’nin mevcut yönetimini “kiracı” olarak niteleyen Berhan Şimşek, partinin gerçek sahiplerinin bir gün yönetimi geri alacağını belirtti.

“O arkadaşlar kiracı, biz ev sahipleri bir gün mutlaka CHP yönetimini geri alacağız.” dedi.