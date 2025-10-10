CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, resmi sosyal medya hesabından cuma günü yaptığı paylaşımda, “Güzel insanların yaşadığı güzel Buldan, hayırlı cumalar” ifadelerini kullandı. Paylaşımda, Buldan manzarasının yer aldığı fotoğrafa, masada duran alkol şişelerinin de bulunduğu bir kare eklendi.

TEPKİLER SONRASI FOTOĞRAFI KALDIRDI

Alkol şişelerinin yer aldığı bu görselin cuma mesajı ile birlikte paylaşılması sosyal medyada yoğun eleştirilere yol açtı. Tepkilerin artması üzerine Orpak, paylaşımını revize ederek yalnızca manzara fotoğrafını bıraktı ve alkol içeren görseli kaldırdı.