Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimleri, Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından gerçekleştirildi. Seçim, CHP adayı İbrahim Kahraman ile Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın arasında geçti. Üç tur süren ve kura ile tamamlanan seçimde Kahraman galip geldi.

AK PARTİ YARGIYA BAŞVURDU

Seçimin ardından AK Parti, CHP’li İbrahim Kahraman’ın seçim sürecindeki rolüne ilişkin itirazda bulundu. Partiden yapılan açıklamada, Kahraman’ın aynı zamanda meclis başkanvekili sıfatıyla seçimi yürüttüğü, bu durumun hukuka aykırı olduğu belirtildi.

MAHKEMEDEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın tarafından yapılan başvuru, İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Mahkeme, başvuruyu kabul ederek seçimle ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldı.

MAHKEME: “HEM ADAY OLDU HEM SEÇİMİ YÜRÜTTÜ”

Mahkemenin kararında, İbrahim Kahraman’ın seçimde hem aday olması hem de başkanlık yaparak süreci yürütmesinin uygun olmadığı vurgulandı. Bu gerekçeyle Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimleri iptal edildi.