İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, yeni adli yıl dolayısıyla basın mensuplarının sorularını cevapladı.

İBB'ye yönelik soruşturmanın canlı yayınlanmasına yönelik talebe yanıt veren Gürlek, "Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda var" ifadelerini kullandı.

YÜZYILIN DOSYASI

Gürlek, ilk olarak belediye başkanlarının tutuklu olduğu soruşturmalara ilişkin; eylül ayında Aziz İhsan Aktaş iddianamesini, ekim ayında ise İBB yolsuzluk iddianamesini tamamlamayı hedeflediklerini de söyledi. Gürlek “İddianame yazılmaya başladı. 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası bu. 6 ay oldu ilk operasyon yapılalı aslında çok kısa bir süre iddianame için” dedi.

Gürlek, ilk göreve başladığında ruhsatsız silah ve yasadışı bahis için başlattıkları mücadelede özellikle bireysel silahlanmada belli bir noktaya ulaşıldığını söyledi. Yasadışı bahisle ilgili öncelikle kanunda düzenleme olması gerektiğini de söyledi.

İBB İDDİANAMESİ YAZILIYOR

İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında "İddianame yazılmaya başladı" diyen Gürlek, "100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası bu. İBB yolsuzluk dosyasında iddianame yazılmaya başladı. 6 ay oldu ilk operasyon yapılalı aslında çok kısa bir süre iddianame için, kimse adli tatil bile yapmadı. Biz de sadece tanık beyanıyla tutuklu kimse yok. Beyanı delillendirmeden tutuklamıyoruz. Varsa öyle biri söyleyin hemen ertesi gün tahliye edelim. Kuyumcu terazisi hassasiyetiyle iş yapıyoruz” dedi.

CANLI DURUŞMA TALEBİ

İBB duruşmalarının canlı yayınlanmasına ilişkin Gürlek, “Kanunda öyle bir madde yok, düzenleme olursa ancak olabilir. Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda var” şeklinde konuştu.

İBB soruşturmalarında etkin pişmanlıktan yararlanması için şüphelilere savcılığın baskı yaptığı iddialarına ilişkin etkin pişmanlığın ne olduğunu anlatan Gürlek, “Biz etkin pişmanlıkta bulunan herkesi bırakmıyoruz. Kimseye baskı yapıldığı yok. Kendileri etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor. Avukatlar her gün adliyeye geliyor, ‘etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor müvekkilim’ diye. Hatta itirafçı olmak isteyenlere konuşmaması için kendileri baskı yapıyor. Öyle yapan avukatlar vardı. Onları tutukladık. Örneğin Ertan Yıldız itirafçı olduğunda ailesine tehditler gitti, ailesine koruma vermek zorunda kaldık. 37 avukat gitti görüştü” ifadelerini kullandı.

“ÖNCE KAPKİ ÖĞRENDİ”

İBB operasyonu önceden sızdırılmıştı iddiası hakkında konuşan Gürlek, “Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapki, bir günde 8 malını devretti, mallarını kaçırmaya çalıştı. Harekete geçtik, mal varlıklarına tedbir koyduk. Oradan da anladılar" diye konuştu.

İBB Kent Uzlaşısı dosyasında soruşturma devam ederken barış sürecinin etkisi sorulan Başsavcı Akın Gürlek, “İddianame yazım aşamasında, o süreç başka tabi ki biz de artık çözüme ulaşsın isteriz. Ancak hukuken yapılacaklar belli. Kanun neyse o aslında” dedi.

İBB SORUŞTURMASININ GEÇMİŞİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, mart ayından bu yana yapılan çalışmalarda, şüpheli sayısı 330'a yükseldi. İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un "danışmanı" olarak kendini tanıtan Emrah Bağdatlı ve iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

SORUŞTURMA NASIL GELİŞTİ?

Suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticisi konumundaki şüpheliler İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Bakırköy Belediyesi Meclis üyeliğinin yanı sıra İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı olan Ertan Yıldız ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve bu şüphelilerle bağlantılı 94 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında ilk operasyonu, 100 şüphelinin yakalanması için düzenledi. Operasyonda İmamoğlu, Ongun ve Çalık'ın da aralarında olduğu 87 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerine 20 Mart'ta başlandı. Ekrem İmamoğlu, 21 Mart'ta emniyette alınan ifadesinde birçok soruya, "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim." cevabını verdi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürülen İmamoğlu, savcılıkta yaklaşık 2,5 saat ifade verirken 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece "suç örgütü kurmak", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'ın da aralarında bulunduğu 48 zanlı tutuklanırken 41 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İmamoğlu, tutuklandığı 23 Mart'ta İçişleri Bakanlığının kararı doğrultusunda görevden uzaklaştırıldı.

İKİNCİ OPERASYON

Soruşturma kapsamında 26 Nisan'da 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı doğrultusunda ikinci operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan zanlılardan Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz, Ekrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen ve İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun da aralarında olduğu 18'i tutuklanırken 34'ü adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

ÜÇÜNCÜ OPERASYON

Başsavcılık tarafından, soruşturma kapsamında 20 Mayıs'ta 22 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan zanlılardan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklanırken 7'si adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

DÖRDÜNCÜ OPERASYON

Soruşturmada, Başsavcılığın 22 Mayıs'ta 7 şüpheli hakkındaki gözaltı kararının ardından yakalanan zanlılar tutuklandı.

BEŞİNCİ OPERASYON

Soruşturmada, Başsavcılığın 23 Mayıs'ta 46 zanlıya ilişkin gözaltı kararının ardından beşinci operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel ve İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın aralarında olduğu 25 zanlı tutuklandı, 21 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

ALTINCI OPERASYON

Soruşturmada, 31 Mayıs'ta düzenlenen altıncı operasyonda eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ile ve Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik yakalandı. Söz konusu kişiler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İMAMOĞLU'NUN AVUKATI DA TUTUKLANDI

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, etkin pişmanlıktan faydalanan şüpheliler Adem Soytekin ve Servet Yıldırım'ın iddiaları üzerine hakkında başlatılan soruşturmada 19 Haziran'da tutuklandı.

Soruşturmada gözaltına alınan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ile yeğeni Murat Keleş de 20 Haziran'da tutuklandı.

YEDİNCİ OPERASYON

Soruşturmada, 5 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheli Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, şoförü Sonkan Turan tutuklanırken avukat Onur Büyükhatipoğlu hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

SEKİZİNCİ OPERASYON

Soruşturmada, 18 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı, ilerleyen günlerde gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi. Gözaltına alınan şüphelilerden Boğaziçi AŞ Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erzincan ile satın alma personeli Ali Cüneyt Özdemir'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli dün tutuklanırken 9'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

39 ŞÜPHELİ TAHLİYE EDİLDİ

Soruşturma kapsamında 42'si tutuklu 74 şüpheli, savcılığa başvurarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.