Bölgesel krizlerin artması üzerine Türkiye, savaş ve afet senaryolarına karşı hazırlıklarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantılarında mevcut sığınakların yetersiz olduğu ve altyapı eksikliği bulunduğu belirlendi.

İSRAİL, JAPONYA VE İSVİÇRE MODELLERİ İNCELENDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde başlatılan çalışmalarda, İsrail, Japonya ve İsviçre gibi ülkelerin sığınak sistemleri incelendi. Bu kapsamda TOKİ, 81 ilde sığınak inşası için harekete geçti.

SÜREÇ 120 GÜNDE TAMAMLANACAK

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, hükümetin onayı ve alan belirlemesinin ardından sığınakların 120 gün içinde tamamlanacağını belirtti. "Hükümetimiz onay verdikten ve alan belirlendikten sonra sığınaklar 120 gün içerisinde tamamlanacak şekilde hazır hale gelecek" dedi.

STRATEJİK TESİSLERE DE ÖZEL SİSTEM

Milli İstihbarat Teşkilatı Akademisi (MİA), Orta Doğu’daki savaşlara ilişkin yayımladığı analizde stratejik tesislerde gerekli teknik şartlara sahip sığınakların kurulması gerektiğini vurguladı. Raporda "büyük şehirlerde kolay ulaşılabilir kitlesel sığınaklar inşa edilmelidir" ifadeleri yer aldı.

TOKİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

MİT Akademisi’nin raporlarının ardından TOKİ, 81 ilde modern sığınaklar için planlamalara başladı. İlk etapta millet bahçelerinin altına yerleştirilecek olan sığınaklar, tehditlere karşı güvenli bir altyapı oluşturmayı amaçlıyor.

"SIĞINAKLAR SADECE SAVAŞ İÇİN DEĞİL"

Mustafa Karslıoğlu, sığınakların sadece savaş değil; salgın hastalık, deprem, afet ve sel gibi durumlar için de kullanılması gerektiğini ifade etti. "Çeşitli üniversitelerde sığınakların yalıtımları projelendirildikten sonra, 120 gün içerisinde hepsi bitebilecek şekilde inşalar başlayacak" dedi.

KİŞİ BAŞINA BİR METREKARELİK YAŞAM ALANI

Sığınaklar, kişi başına bir metrekarelik alan sunacak şekilde tasarlanacak ve her bireyin en az 21 gün süreyle barınabileceği donanıma sahip olacak. Karslıoğlu, "Her bir kişiye bir metrekare düşecek bir alan yapılacak ve orada en az 21 gün yaşayabilecek şekilde planlanacak" açıklamasında bulundu.

SİSTEM İL BAZINDA PLANLANACAK

Her ilin valilikleri tarafından belirlenecek alanlarda kurulacak sığınakların sayısı, il nüfusuna göre değişecek. Karslıoğlu, "Bugün 100 bin nüfuslu bir ildeki sığınak adeti ile büyükşehirlerdeki sığınak adetleri aynı olmayacak" ifadelerini kullandı.