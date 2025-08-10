Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 19.53’te merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6,1 (Mw) büyüklüğünde deprem kaydedildi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ VE DERİNLİĞİ

Depremin 39.24611 kuzey enlemi ve 28.06972 doğu boylamında, yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı Balıkesir’in yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Bölgeden ilk belirlemelere göre can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen deprem, kısa sürede panik yarattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından büyüklüğü 6.1 olarak açıklanan sarsıntı, İstanbul, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

YIKILAN BİNALAR KAMERALARA YANSIDI

Depremin ardından bazı binaların yıkıldığı belirlendi. Enkaz haline gelen yapılara ait görüntüler, çevredeki vatandaşlar tarafından kameralarla kaydedildi.

BAŞKAN SAK: “BAZI BÖLGELERDEN HABER ALAMIYORUZ”

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, yaptığı açıklamada, “İlçemizde 10 binada yıkım meydana geldi, 4 kişi kurtarıldı, bazı bölgelerden haber alamıyoruz” dedi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Depremin merkez üssü Sındırgı olsa da İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa gibi çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi. Halkın sokaklara çıkarak güvenli alanlara yöneldiği görüldü.