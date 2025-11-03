Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 2026 yılına yönelik vergi ve harç artış oranlarının yeniden değerleme oranından daha düşük belirlenmesinin gündemde olduğunu duyurdu.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜRECİ VURGUSU

Şimşek, 2022 ve 2023 yıllarında sırasıyla yüzde 64 ve yüzde 65 seviyesinde gerçekleşen enflasyonun, 2024 yılında yüzde 44’e ve 2025 yılı Ekim ayında yüzde 32,9’a gerilediğini belirtti. Açıklamasında, “Dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabiliyor. Son dönemde bir yavaşlama gözlense de genel tablo değişmedi. Destekleyici küresel ve yurt içi koşullar sayesinde dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz” ifadelerine yer verdi.

2026 ZAM ORANI YENİDEN DEĞERLENDİRİLİYOR

Vergi ve harçlardaki artış oranına ilişkin değerlendirmesinde Şimşek, “Bütçe imkânları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde” dedi.

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekim ayında aylık yüzde 2,55, yıllık ise yüzde 32,87 artış gösterdi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise bir önceki aya göre yüzde 1,63, yıllık bazda yüzde 27,00, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 25,49 oranında arttı.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU

2026 yılı vergi, harç ve ceza artışlarında baz alınacak yeniden değerleme oranı, Yİ-ÜFE’nin on iki aylık ortalaması olan yüzde 25,49 olarak belirlendi. Vergi Usul Kanunu gereği, Cumhurbaşkanının bu oranı yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor. Yetkinin kullanılmaması durumunda artış bu oranda uygulanacak.