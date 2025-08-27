Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında gümrük vergileri yeniden belirlendi. Buna göre, 1 Ekim itibarıyla yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında yüzde 12, ham ayçiçeği yağı ithalatında ise yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacak.

“ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ BİRLİKTE KORUNACAK”

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve üretici ile tüketici refahının birlikte gözetilmesi amacıyla düzenlemelerin yapıldığı belirtildi. Bakanlık, ilgili kurumlarla koordineli olarak gerekli tedbirlerin zamanında alındığını vurguladı.

Açıklamada, ülke üretiminin tüketimi karşılamadığı yağlık ayçiçeği tohumunda ithalatın zorunlu olduğuna dikkat çekildi. Hasat döneminde çiftçiyi korumak için en yüksek korumanın sağlandığı, yerli tohumun tükendiği dönemlerde ise sanayicinin uygun fiyatlı ham maddeye ulaşmasının önceliklendirildiği kaydedildi.

1 MİLYON TONLUK TARİFE KONTENJANI

Bakanlık, bu sezon için 1 Temmuz–30 Kasım döneminde yerli ayçiçeği tohumu alıcılarına öncelik tanındığını hatırlattı. Ayrıca 12 Ocak–31 Mayıs 2026 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldığı duyuruldu.

Açıklamada, “Ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlayacak tedbirlerin ivedilikle uygulanması zaruri hale gelmiştir. Bu doğrultuda, ithalat vergilerindeki yeni düzenlemeler öne çekilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

TAKİP SÜRECEK

Ticaret Bakanlığı, arz, talep ve fiyat gelişmelerinin yakından izlendiğini, ihtiyaç halinde yeni düzenlemelerin hayata geçirileceğini açıkladı.