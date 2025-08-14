İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın iki ayrı soruşturmasında adı geçen avukat Rezan Epözdemir, "rüşvet", "siyasi-askeri casusluk" ve "FETÖ/PDY'ye yardım" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Epözdemir, "rüşvet" soruşturması kapsamında 6 sayfalık ifade verdi.

Dört gündür gözaltında bulunan Epözdemir, savcılık tarafından "rüşvete aracılık" suçlamasıyla tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Aynı soruşturmada gözaltına alınan Bakırköy Adliyesi İcra Müdürü K.Y., etkin pişmanlık kapsamında serbest bırakıldı.

Hakimlik, Epözdemir hakkında tutuklama kararı verdi.

CASUSLUK VE TERÖR SUÇLAMALARINDA ADLİ KONTROL TALEBİ REDDEDİLDİ

Savcılık, Epözdemir'i "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etme" ve "siyasal-askeri casusluk" suçlamalarıyla da hakimliğe sevk etti. Bu suçlamalar kapsamında adli kontrol uygulanması, özellikle "yurt dışına çıkış yasağı" talep edildi.

Nöbetçi hakimlik, bu talebi reddetti.

SAVCILIK İFADESİNDEKİ DETAYLAR

"Rüşvet" soruşturmasında verdiği ifadesinde Epözdemir, delillerin hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, "Dosya HSK'ya gönderilmeli, özel hayat kapsamındaki belgeler imha edilmelidir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın delil toplama yetkisi yoktur" dedi.

"DOLANDIRICI BİR KİŞİ TARAFINDAN ŞANTAJLA PARA TALEBİ"

Tanık A.D. hakkında yöneltilen soruya, Epözdemir şu yanıtı verdi:

"A.D. ile 2018’de vekalet ilişkisi kurduk, ancak dolandırıcı olduğunu anlayınca avukatlığından istifa ettim. 5 yıldır yabancı numaralarla beni tehdit ediyor. Para vermezsem kumpas kuracağını söylüyor" dedi.

DİĞER ŞÜPHELİLERLE İLİŞKİSİNİ REDDETTİ

Z.Y., A.M.Y., K.Y. ve N.E. hakkında yöneltilen soruya Epözdemir, bu kişilerle herhangi bir temasının olmadığını belirtti. K.Y.’nin, C.Ç.’nin katibi olduğunu söyleyen Epözdemir, sadece savcıyı makamında ziyaret ettiğinde gördüğünü ifade etti.

"RÜŞVET İDDİASIYLA MESAJ TARİHLERİ UYUŞMUYOR"

Epözdemir, tanık A.D.’nin, C.Ç. ile birlikte 150 bin dolar karşılığında tahliye işlemi gerçekleştirdikleri yönündeki iddialarını kabul etmedi. Şöyle dedi:

"Mesaj kayıtları 07.07.2021 tarihli, oysa tahliye 15.06.2021'de gerçekleşmişti. Bu tarihler uyuşmuyor. Aradan 5 yıl geçti, detayları hatırlamam mümkün değil" dedi.

2 MİLYON 490 BİN LİRALIK BONOLAR

Epözdemir’in ofisinde yapılan aramada, C.Ç.’nin borçlu, Epözdemir’in alacaklı olduğu toplam 2 milyon 490 bin TL bedelli iki bono ele geçirildi. Bonolardan birinin rüşvet parası karşılığında düzenlendiği yönünde değerlendirme yapıldı. Epözdemir, "Bu belgeler hukuka aykırı olarak elde edilmiştir, delil olarak kullanılamaz" dedi.

SAVCI ŞİFRESİYLE UYAP SİSTEMİNE ERİŞİM İDDİASI

Savcı C.Ç.’nin UYAP şifresiyle sorgulama yaptığı iddiası sorulan Epözdemir, "K.Y. ve A.D.'nin beyanlarını kabul etmiyorum. Bu beyanlar menfaat karşılığı verilmiş, kumpas amaçlıdır" ifadelerini kullandı.

KORUMA ARACI KULLANIMI VE ARAÇ TAHSİSİ

Epözdemir, savcı C.Ç. adına verilen koruma kararındaki araçlardan birini kullandığı iddiasını, "C.Ç.'nin eşinin ya da kendi ihtiyacı için ivazlı tahsis ettim. Uzun süre kendisi kullandı" diyerek açıkladı.

TAZMİNAT TALEBİ VE LONDRA BİLETİ

Son sözlerinde Epözdemir, "Delil karartma veya kaçma şüphem yok. Hukuka aykırı adli kontrol işlemleri sebebiyle tazminat hakkımı saklı tutuyorum. Oğlumun Londra'daki eğitimi için daha önce alınmış uçak biletleri dosyaya sunulmuştur" dedi. Ayrıca kendisi hakkında beyanda bulunan kişilere yönelik iftira suçlamasıyla işlem yapılmasını talep etti.

PASAPORTUNA EL KONULDU, İŞ YERİNDE ARAMA YAPILDI

Gözaltı süreci pazar günü başlayan Epözdemir’in pasaportuna el konuldu, Levent’teki ofisinde arama yapıldı. İşlemleri emniyette sürdü.

MICHAEL RUBIN İLE YEMEK İDDİASI

Savcılığın sevk yazısında, Epözdemir’in 2024 sonlarında Michael Rubin ve Dan Arbell gibi isimlerle aynı masada yemek yediği öne sürüldü. Yazıda, bu kişilerin yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı olduğu belirtildi.

Yazıda ayrıca, "Michael Rubin'in gözaltı sonrası sosyal medya paylaşımı yaptığı, bunun suçlamalara dayanak olarak dikkate alınması gerektiği" ifadesi yer aldı.

150 BİN DOLARLIK RÜŞVET İDDİASI DOSYAYA GİRDİ

Tanık A.D.’nin ifadesinde, Epözdemir’in 150 bin dolarlık rüşvet karşılığında bir tahliye işlemini organize ettiği öne sürüldü. Vekalet ilişkisi bulunan dosyalar ayrılırken, 2021 yılındaki olay kapsamında C.Ç. ve Epözdemir’in birlikte hareket ettiği iddia edildi.