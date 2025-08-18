Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanlarından Ali Şen, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Sabah saatlerinde hastaneye kaldırılan Şen'in konuşamadığı ve çevresindekileri tanıyamadığı ileri sürüldü.

"DUA ETMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

Gazeteci Yavuz Onat, haberi köşe yazısında duyurdu. Onat, Ali Şen’in sağlık durumunun ciddi olduğunu belirtti. Şen’in oğlu Metin Şen, basına yaptığı açıklamada, "Elimizden ne gelir? Dua etmekten başka." ifadelerini kullandı.

ALİ ŞEN KİMDİR?

1939 yılında Kosova'nın Prizren kentinde dünyaya gelen Ali Şen, Yugoslavya döneminde Arnavutça, Türkçe ve Sırpça eğitim aldı. 17 yaşında Yugoslav ordusuna bağlılık istenen bir eğitim sırasında verdiği cevabın ardından ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti. "Benim vatanım Türkiye ve beni Atatürk’ün ordusu ilgilendiriyor, Yugoslav ordusu değil." sözlerinin ardından dört gün içinde ülkesini terk etmek zorunda kalan aile, İstanbul Fatih Saraçhane’de yeni bir yaşam kurdu.

Ali Şen, iş dünyasındaki başarısı ve iki farklı dönemde yürüttüğü Fenerbahçe başkanlığı ile tanındı. Spor kamuoyunda etkili bir figür olan Şen, uzun yıllar Türk sporuna yön veren isimlerden biri olarak hafızalarda yer aldı.a