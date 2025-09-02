Bolu Belediye Meclisi'nin eylül ayı birinci birleşiminde, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında daha önce yaşanan tartışma tekrar gündeme geldi. Meclis toplantısında Özcan'ın açıklamaları ve AK Parti Meclis Üyesi Alaattin Karakaş'ın eleştirileri dikkat çekti.

"FENERBAHÇE CAMİASINA LAF SÖYLEMEM"

Özcan, Fenerbahçe camiasına yönelik herhangi bir olumsuz söylemi olmadığını ifade ederek, "Fenerbahçe'ye bir laf söylenmez. Yanlış anlaşılıyor" dedi. Boluspor'a esprili bir dille futbolcu talebinde bulunduğunu belirten Özcan, "Boluspor'a üç tane futbolcu istiyoruz dedik, bir espri yaptık bir aslanın resmiyle birlikte. Hayır ben Fenerbahçe camiasına vallahi billahi bir şey söylemedim. Söylersem ne olayım?" ifadelerini kullandı.

Kendisinin Beşiktaşlı olduğunu vurgulayan Özcan, Beşiktaş'ın mevcut durumu nedeniyle espri yapacak durumda olmadığını ve bu nedenle Beşiktaş'tan futbolcu istemediğini esprili bir şekilde aktardı.

ÖZÜR MESAJI: "HADDİMİ AŞMIŞIM"

Konuşmasının devamında, yaşananların ardından üzgün olduğunu dile getiren Özcan, "Neyse arkadaşlar kavgada yumruk sayılmaz. Sinirlenince biz de bazen haddimizi aşabiliyoruz. Keşke o gün beni arayıp öyle bir konuşma yapmasaydı. Ben de üzüldüm yani. Ali Koç'la yanına gideyim, nasıl gideyim? Adam ağır konuşuyor yani. Ağır abiler gibi bildiğin gibi değil. Oradan işte kaş göz sağlam çıkabilir miyim? Ona emin olabilsem gideceğim." ifadelerini kullandı.

AK Parti Meclis Üyesi Alaattin Karakaş'ın, "Özür dilemek bir büyüklüktür" sözleri üzerine geri adım atan Özcan, "Yalı çocuğu dediğim için özür diliyorum. Haddimi aşmışım. Ama Fenerbahçe camiasına asla bir laf söylemedim, söylemem" dedi.

"FENERBAHÇELİ GÖRÜNCE ESAS DURUŞA GEÇİYORUM"

CHP Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin, Özcan'a destek vererek, "Sizinki tabii ki espriydi. Espriyi biz anlıyoruz da. İstediğiniz üç tane adam da şu anda kadrosunda pek rahatlıkla oynayamayacaklar gibi de geliyor bana" dedi. Özcan ise, "Fenerbahçe formalı çocuk görünce bile esas duruşa geçiyorum artık korkudan" diyerek konuşmasını esprili bir dille tamamladı ve bir daha Fenerbahçe hakkında konuşmayacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Tanju Özcan, kısa süre önce Bolu Fuarı'ndan aldığı aslan heykeli üzerinden Ali Koç'a seslenmişti. Özcan, Koç'un üç iş günü içinde Dominik Livakovic, Archie Brown ve Anderson Talisca'yı Boluspor'a göndermemesi halinde heykelin adını "Ali Koç" koyacağını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından taraflar arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmiş, Özcan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Ali Koç'un kendisini arayıp "had bildirmeye kalktığını" iddia etmişti. Özcan, "Yalı çocuğu şımarıklığıyla seçilmiş insanlara hakaret etmeye kalkışma" diyerek tepki göstermişti.