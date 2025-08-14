Siyasi kulislerde partiler arası transfer hareketliliği gündemdeki yerini korurken, AK Parti'ye geçeceği belirtilen belediye başkanlarının isimleri netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmada, “Yarında partimize katılımlar olacak. Yolumuza güçlenerek devam edeceğiz… Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor, güçleniyor” dedi.

9 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ’YE GEÇİYOR

Gazeteci İsmail Saymaz’ın sosyal medya paylaşımında yer verdiği bilgiye göre; CHP, İYİ Parti ve bağımsız belediyelerden toplam 9 belediye başkanı AK Parti’ye katılıyor. Rozetlerin, partinin 24. kuruluş yıl dönümü programında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılacağı bildirildi.

CHP’DEN 6, İYİ PARTİ’DEN 2, BAĞIMSIZDAN 1 BELEDİYE BAŞKANI

Listede CHP’den 6, İYİ Parti’den 2 ve bağımsız olarak görev yapan 1 belediye başkanının yer aldığı ifade edildi.

İşte o belediye başkanları ve belediyeleri:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu (CHP)

Söke Belediye Başkanı (Aydın - CHP)

Yenipazar Belediye Başkanı (Aydın - CHP)

Sultanhisar Belediye Başkanı (Aydın - CHP)

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz (Gaziantep - CHP’den ayrılmıştı)

Altınova Belediye Başkanı (Yalova - CHP) Özgür Özel'in "hediye"si itirafı kabul edilmeyen Murat Kapki

Yalvaç Belediye Başkanı (Isparta - İYİ Parti)

Yeşiltepe Belediye Başkanı (Aksaray - İYİ Parti)

Bozkurt Belediye Başkanı (Kastamonu - Bağımsız)

CHP’DEN KATILIMLARIN DOĞRULANDIĞI İFADE EDİLDİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçeceği bilgisi CHP kaynaklarınca da doğrulandı. Böylece, yerel seçim sonrası en dikkat çekici siyasi geçişlerden biri olarak değerlendirilen bu adım resmiyet kazandı.

SÖKE BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA: “AK PARTİ’YE GEÇMİYORUZ”

İsmail Saymaz’ın listesinde yer alan Söke Belediyesi ile ilgili dikkat çeken bir açıklama da geldi. Belediye Başkan Vekili Fuat Evren Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ben ve iki başkan yardımcısı görevimizden istifa ettik. AK Parti’ye geçmiyoruz” dedi. Söke Belediye Başkanı'nın parti geçişine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ DA LİSTEDE

CHP’den 8 Nisan 2024’te ayrılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz da listede yer alıyor. Yılmaz, hakkında açılan ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında takipsizlik kararı verilmesinin ardından AK Parti’ye katılacağı yönünde iddialarla gündeme gelmişti.