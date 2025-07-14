İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “terör” soruşturması kapsamında 4 Kasım’da tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ikinci duruşmada hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuklu sanık Özer ve avukatlarının yanı sıra, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda partili katıldı.

Mahkeme, “silahlı terör örgütü PKK/KCK’ye üye olmak” suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Özer hakkında ara kararını açıkladı.

BİR DAVADAN TUTUKLULUĞUNA SON VERİLDİ

Mahkeme, Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verdi. 30 Ekim’den bu yana tutuklu bulunan Özer’e yurt dışına ve şehir dışına çıkış yasağı getirildi.

Ancak Özer, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında başka bir dosyadan dolayı halen tutuklu bulunuyor.

TANIKLAR DİNLENDİ, İFADELER VERİLDİ

Duruşmada birçok tanık dinlendi. Tanıklardan Erdoğan Boz, Özer’le arasında gerçekleşen para transferiyle ilgili olarak şunları söyledi:

“2022 yılındaydı, o dönem Ahmet Özer’in kitabı yayınlanmak üzereydi. Ben de yayıncılık faaliyetleri yürüttüğüm için oradaydım. Tesadüfen karşılaştık, tarihten konuştuk. Ona hediye olarak bir kitap vermek istedim, kabul etmedi. Bu yüzden daha sonra parayı bana banka üzerinden attı.”

Bir diğer tanık Erkan Çakır ise, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların ardından kendisine dava açıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Ahmet Özer PKK destekçisidir’ dedim, bundan dolayı bana dava açıldı. Şu anda Ahmet Özer’in neden tutuklu olduğunu herkes biliyor. Ben bunu 9 ay önceden dile getirdiğim için yargılanıyorum. Sayın Ahmet Özer’in yaptığı konuşmalar ortadadır, özerklik isteyen konuşmalar yaptığı ortadadır. Özer ‘Pekeke’ dedi, biz ‘Pekaka’ diyoruz, bundan kendisinin örgüt üyesi olduğu belli. Ayrıca Özer bana uzlaşmak amacıyla 70 bin lira teklif etmişti. Fakat ben kabul etmedim.”

Aladdin Erdoğan ise 2012–2016 yılları arasında HTS kayıtlarında adı geçtiği için tanık olarak dinlendi. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Eğitim-Sen şube başkanlığı yaptığım için Özer’i oradan tanıyorum. Bu süreçlerde Özer’i akademisyen olarak tanıyordum, biliyordum. Kendisinden projelerimiz için destek istedim. Daha sonra partimiz HADEP’e Özer belediye başkanı aday adayı olmak istedi. Kendisinin yasadışı örgütle ilgili bir bağlantısı olduğuna dair ne bir görgüm ne bir duyumum var.”

AHMET ÖZER: “MESNETSİZ İDDİALAR”

Tanık beyanlarına karşı savunma yapan Ahmet Özer, kendisine yöneltilen suçlamaların dayanaksız olduğunu söyledi. Özellikle Erkan Çakır’ın iddialarına değinen Özer, şu açıklamayı yaptı:

“Sadece Erkan Çakır ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kamuoyunda meczup olarak bilinen bir adamdır. Güya uzlaşma için 70 bin lira istemişim. Böyle bir şey yok. Kendisi benim hakkımda örgüt üyeliğine dair iddiada bulundu. Zaten aramızda husumet var. Bu kişi yalancı ve iftiracıdır. Önüne gelen herkese hakaret eden bir kişidir. Bu iddiaların hepsi mesnetsiz iddialardır.”

DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Ahmet Özer, hakkında yürütülen terör örgütü üyeliği davasında tahliye edildi. Ancak suç örgütü soruşturması kapsamında yargı süreci devam ediyor. Bir sonraki duruşmanın tarihi mahkeme tarafından daha sonra açıklanacak.