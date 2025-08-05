İçişleri Bakanlığı, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin görevine iade edildiğini duyurdu. Tutdere, 5 Temmuz’da yürütülen bir yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, ardından hakkında uygulanan adli kontrol kararı nedeniyle 10 Temmuz’da geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Bakanlık açıklamasında, uzaklaştırma kararının Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi kapsamında geçici bir tedbir olarak uygulandığı belirtildi.

ADLİ KONTROL KALDIRILDI

Tutdere hakkında İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 25 Temmuz 2025 tarihinde verilen kararla, “konutu terk etmeme” şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Bu gelişmenin ardından, İçişleri Bakanı tarafından alınan kararla Tutdere yeniden görevine iade edildi.

SORUŞTURMA NEYDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve yöneticiliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Tutdere 5 Temmuz’da gözaltına alınmıştı. 8 Temmuz’da çıkarıldığı mahkemece hakkında “konutu terk etmeme” şartıyla adli kontrol kararı verilmişti. Bu tedbir, 25 Temmuz itibarıyla kaldırıldı.