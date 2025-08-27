Adalet Bakanlığı ile bankalar arasındaki promosyon anlaşması için ihale 18 Ağustos’ta gerçekleştirildi. Bankaların tekliflerini sunmasının ardından açık artırma ve pazarlık yöntemine geçilmesi bekleniyordu. Ancak altı bankanın katıldığı ihalede verilen teklifler yetersiz bulundu ve süreç ertelendi. Yeni ihale tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.

ÇALIŞANLARIN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Bakanlık çalışanları, yeni promosyon anlaşmasında yüksek tutarlı bir ödeme yapılmasını bekliyor. Üç yıl önce kişi başı 25 bin TL olarak ödenen promosyonun bu yıl 300 bin TL seviyelerine çıkarılması talep ediliyor.

SENDİKALARDAN DESTEK

Sendikaların yaptığı hesaplamalara göre, bankaların üç yılda ulaştığı toplam işlem hacmi 670 milyar TL’yi buldu. Çalışanlar, bankaların elde ettiği bu kazançların promosyon ödemelerine de yansımasını istiyor. Talepler, sosyal medyada #AdaletBakanlığıTekSes300Bin etiketiyle gündeme taşındı.

SONUÇ YILIN SON ÇEYREĞİNDE BEKLENİYOR

Geçmiş yıllarda promosyon anlaşmalarının genellikle yılın son aylarında duyurulduğu hatırlatılırken, bakanlık çalışanlarının gözü yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Yeni ihale tarihi ve kazanan bankanın belirlenmesiyle promosyon miktarının netleşmesi bekleniyor.