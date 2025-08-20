Gazze'de İsrail'in kuşatması altında aylarca süren açlığın ardından sağlık durumu ağırlaşan 4 yaşındaki Abdullah Ebu Zerka, Türkiye’ye getirilmesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ancak küçük çocuk, salı sabahı hayatını kaybetti.

Abdullah’ın babası Hamed Ebu Zerka, Adana’daki hastane odasında 6 aylık kızı Habibe’nin başında beklerken, oğlunun açlıktan ölümünü anlatmakta zorlandı. "Çocuklarımızı kaybettik. Büyük bir acı yaşıyoruz" dedi.

Abdullah’ın zayıf düşmüş vücudu, Gazze’deki yetersiz beslenmenin boyutunu gözler önüne serdi. Bir süre önce sosyal medyada yayılan ve Abdullah’ın açlıktan bağırdığı görüntüler, dünya genelinde büyük yankı uyandırmıştı.

TAHLİYE ÇAĞRILARI KARŞILIK BULDU AMA ZAMAN TÜKENDİ

Abdullah ve Habibe'nin Türkiye’ye tahliyesi, Dışişleri Bakanlığı’nın öncülüğünde yürütülen insani program kapsamında gerçekleşti. Ancak süreç haftalar sürdü. Abdullah'ın sağlık durumu bu sürece dayanamayacak kadar kötüleşmişti.

"Türk yetkililer bizimle iletişim kurdu ve buraya ulaşana kadar yanımızda oldular. Herkese teşekkür ediyoruz ama çocuklarımız geldiğinde zaten birer gölgeye dönüşmüşlerdi" diyen Hamed, Gazze’de geçen son haftalarda bir domates bulmanın bile imkânsız hale geldiğini ifade etti.

HASTANEDE 10 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİ

Abdullah, Adana’ya ulaştığında organ işlev bozukluğu, bağışıklık sistemi çöküşü ve gelişim geriliği gibi ağır komplikasyonlar taşıyordu. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Çocuk Yoğun Bakım Şefi Dr. Mehmet Yılmaz, bu tür vakalarda hasarın uzun sürede oluştuğunu belirtti.

10 gün boyunca hastane ekipleri Abdullah’ı kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Ancak küçük beden, açlığın bıraktığı derin izlere direnemedi. Hemşire Ayşe Demir, "Çok küçüktü. Tüm cihazlarımıza, ilaçlarımıza rağmen aylarca süren açlığı geri çeviremedik" sözleriyle yaşananları anlattı.

Birleşmiş Milletler, Gazze’deki çocukların yüzde 90’ından fazlasının ciddi gıda güvensizliği yaşadığını bildiriyor.

HABİBE İÇİN UMUT SÜRÜYOR

6 aylık Habibe Ebu Zerka, ağabeyinin kaybedildiği hastane odasında hayata tutunmaya çalışıyor. Tıbbi personel, yaşı gereği daha dirençli olabileceğini ve bu durumun bazı ağır komplikasyonları önlemiş olabileceğini belirtiyor. Ancak uzun süreli açlığın yarattığı etkiler, Habibe’nin küçük bedeninde açıkça görülüyor.

Anne Besme Ebu Zerka, Abdullah’ın kıyafetlerini kucağında tutarak sessizce ağlıyor. Aile, kızlarının başında gece gündüz bekleyerek hem yas tutuyor hem de yaşatmaya çalışıyor.

YABANCI TOPRAKTA VEDA

Abdullah Ebu Zerka, Adana’nın Gülbahçesi Mahallesi Mezarlığı’nda defnedildi. Törene katılan Türk komşular, çocuğu hiç tanımamalarına rağmen ailesinin acısını paylaştı. İmam Mehmet Taşçı cenaze namazını Arapça kıldırdı.

"Oğlumuzu yabancı bir toprakta gömdük" diyen Hamed, "Gazze sokaklarında koşmalı, mahalle çocuklarıyla oynamalı, büyükannesinden dua öğrenmeliydi. Şimdi mezarı, onu izleyebilecek herkesin çok uzağında" ifadelerini kullandı.

DESTEK DEVAM EDİYOR

Adana’da yerel cami cemaatleri ve mahalle sakinleri, Ebu Zerka ailesine yemek ve duygusal destek sağlayarak sürece katkı sunuyor. Ailenin ne zaman Gazze’ye döneceği ise belirsiz. "Evimize ne zaman döneceğimiz soruluyor ama çocuklarınızın açlıktan eridiği bir yere nasıl dönersiniz?" diyen Hamed, bu soruya yanıt veremediğini söyledi.

Türkiye, Gazze’den gelen hastaların tedavisinde en aktif ülkeler arasında yer alıyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü, tedaviye ihtiyaç duyan Filistinlilerin yalnızca küçük bir kısmının tahliye edilebildiğini açıkladı.