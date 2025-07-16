Yıldız Holding, yayımladığı açıklamada ülke kalkınmasına katkı sunmak amacıyla üretim, yatırım ve istihdam faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti. Holdingden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yıldız Holding olarak ülkemizin kalkınması için üretmeye, istihdam ve yatırımlarımızla ekonomimizi güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyoruz.”

“KAHRAMANLARIMIZI RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUZ”

Yıldız Holding açıklamasında, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasiyi ve millet iradesini korumak adına hayatını kaybedenleri de unutmadı. Açıklamada şu sözler yer aldı:

“Demokrasimizi, milletimizin birliğini ve bağımsızlığını korumak için hayatlarını ortaya koyan kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.”

Yıldız Holding, Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal yapısına katkı sağlama hedefiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü ve milli birlik mesajlarına destek verdiğini bildirdi.