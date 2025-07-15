15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yılında, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Türkiye genelinde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 60 ilde sabah saatlerinde başlatıldı. Soruşturma kapsamında 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Saat 05.00 sularında başlayan operasyonlara birçok ilde emniyet birimleri katıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÖRGÜTE FİNANS DESTEĞİ SAĞLADIKLARI İDDİA EDİLDİ

Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin örgüte finansal destek sağlamakla suçlandıkları belirtildi. Elde edilen bilgilere göre, yurt dışında ve yurt içinde daha önce FETÖ üyeliğinden işlem görmüş kişilere, gıda satışı yapılıyormuş gibi gösterilerek Türk Lirası, Amerikan doları ve altın cinsinden para toplandığı, bu fonların da yine örgütle bağlantılı şüphelilere ulaştırıldığı tespit edildi.

Bu yöntemle örgüt üyelerine düzenli maddi destek sağlandığı, şüphelilerin özellikle gıda kolisi gibi çeşitli araçlar kullanarak paraları yönlendirdikleri ifade edildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği, gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi. Emniyet güçlerinin tespit edilen adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirdiği aktarıldı.

Operasyonun ilerleyen saatlerde yeni gözaltılarla genişleyebileceği belirtildi.