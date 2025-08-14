CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce kendi medyasında yer alan iddiaları yeni bir olaymış gibi kamuoyuna açıkladı. Özel açıklamasında, İBB soruşturmasında tutuklu bulunan Murat Kapki'nin Mücahid Birinci'ye yönelik iddialarına yer verdi. Önemli bir nokta; Kapki'nin daha önce iki kez itirafçı olmak için savcılığa başvurduğu ancak itirafları yeterli ve inandırıcı bulunmadığı için reddedilmişti. İtirafçı başvuruları kabul edilmeyen Kapki'nin "beni itirafço olmaya zorladılar" şeklindeki beyanı ise çelişkili bulundu.

Özgür Özel, Kapki'nin bu durumuna rağmen AK Parti'yi karalamak için Mücahid Birinci üzerinden çeşitli iddialarda bulundu.

İşte Özel'in o konuşmasından ilgili bölüm:

Geldik AK Parti'nin doğum günü hediyesine. Bu AK Toroslar çetesinin intibak içinde olduğu bir avukat arkadaş, İBB soruşturmasındaki tutuklu iş insanı Murat Kapki'ye gider. Murat Kapki, İBB AK Parti'deyken de çok iş yapan, çeşitli kamu kurumlarına da iş yapan çok büyük bir şirketin sahiplerinden biri. Defalarca itirafçılığa zorlanmış, etkin pişmanlık ifadeleri de vermiş ama kendisinden istenen ifadeyi vermediği, gerçek dışı beyan vermediği için içeride tutulmuş biri.

"BUNU İMZALAYACAKSIN, ÜSTÜNE DE 2 MİLYON DOLAR VERECEKSİN' DEDİLER"

Bu kişiye AK Parti'nin MKYK üyeliği dahil çok sayıda görev yapmış Mücahit Birinci denen arkadaş gider. Bu arkadaş, Kapki'yle konuşur 31 Temmuz günü ve 1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup "Bunu imzalayacaksın. Üstüne de 2 milyon dolar vereceksin. Buradan tıpış tıpış gideceksin..." Çeşitli isimleri vermesini, olaylarla bunları ilişkilendirmesini istiyor. Dünya kadar iddiayla, öyle bir ifade ki, fevkalade riskli, gazetecilere hakaret eden, CHP'nin bir türlü beceremedikleri, kurultayıyla ilgili bir hamle yapan, bir türlü yapamadıkları Fatih Keleş iftirasını oturtan, Ekrem başkana ve Murat Ongun'a dokunan bir ifadeyi ve 2 milyon dolar vermesi karşısında olacağını söylüyor. "Bu ifadeyi imzala, 2 milyon doları ver çık, ben senin medyadaki elin ayağın teminatın olacağım" diyor."

Özel, Murat Kapki'nin Tekirdağ Başsavcılığı'na yaptığı başvuruda, Birinci'nin kendisine, "Kendini bana bir hafta teslim edeceksin, soru sormayacaksın, çıkmak için her şey mübahtır" dediğini belirtti. Kapki, bu teklifin yalan beyanlar karşılığında tahliye ve maddi çıkar sağlama amaçlı olduğunu savundu.