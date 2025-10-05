Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hafta sonu batı illerinde etkili olan sağanak yağış, yeni haftada yurt genelinde geniş bir alana yayılıyor. Bugün Marmara ve Kıyı Ege başta olmak üzere birçok bölgede yağış bekleniyor.

HANGİ İLLERDE YAĞMUR BEKLENİYOR?

MGM verilerine göre, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Samsun ve Rize çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimleri ve Artvin’in kıyı bölgelerinde sağanak yağış tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI NASIL SEYREDECEK?

Hava sıcaklıkları batı bölgelerde mevsim normalleri civarında ölçülürken, diğer bölgelerde normallerin üzerinde seyredecek.

SALI GÜNÜNE DİKKAT

Salı günü ise batı kesimlerde sağanak yağışın daha da yoğunlaşması bekleniyor.

BAZI İLLERDE BEKLENEN SICAKLIKLAR