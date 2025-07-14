Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yer alan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde Atatürk fotoğraflarının yasaklandığı yönündeki iddialar üzerine İçişleri Bakanlığı yazılı açıklama yayımladı.

"Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde iddia edilen 'Atatürk fotoğraflarının kullanımının yasak olduğu' iddiası alçak bir iftiradır."

ifadeleriyle başlayan açıklamada, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

“GENELGEDE SADECE TÜRK BAYRAĞINA YER VERİLMESİ TAVSİYE EDİLMİŞTİR”

Açıklamada, İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 25 Haziran 2025 tarihinde yayımlanan genelgede yer alan ifadelere değinilerek şunlar aktarıldı:

"Genelgede; 'Tüm etkinliklerde sadece Türk bayrağına yer verilmesine özen gösterilmesi' gerektiği belirtilmiştir."

İçişleri Bakanlığı, bu uygulamanın yeni olmadığını belirterek, 2018 yılından itibaren yayımlanan tüm genelgelerde benzer ifadelerin yer aldığını hatırlattı.

“AMAÇ, MİLLİ BİRLİK VURGUSUNU ÖNE ÇIKARMAKTIR”

Bakanlık açıklamasında, 15 Temmuz etkinliklerinde yalnızca Türk bayrağına yer verilmesinin gerekçesi olarak siyasi sembollerden uzak, birlik ve beraberliği simgeleyen bir atmosfer oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.

"Amaç; 15 Temmuz gibi milletimizin birlik ve beraberliğinin timsali olan anma gününde düzenlenen etkinliklerde siyasi partilerin değil, sadece Türk bayrağının kullanılmasıdır."

ifadelerine yer verildi.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULDU

Açıklamanın sonunda, Atatürk fotoğraflarının yasaklandığı yönündeki haber ve paylaşımların maksatlı olarak servis edildiği öne sürülerek, kamuoyunun yanlış yönlendirilmemesi çağrısı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, kamuoyuna yaptığı duyuruda iddiaların asılsız olduğunu yineleyerek, 15 Temmuz etkinliklerinde Türk bayrağının öne çıkarılmasının dışındaki yorumların gerçeği yansıtmadığını belirtti.