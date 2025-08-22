İzmir’in Menderes ilçesi Çile Mahallesi’ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ormanlık alana sıçradı.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Yangının ihbar edilmesinin ardından bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Müdahale için 8 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 26 su ikmal aracı ve 4 dozer görevlendirildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangını kontrol altına almak amacıyla ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun çaba harcanıyor.