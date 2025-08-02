Kamuda çalışan işçilerin ücretlerine ilişkin zam pazarlığı sonuçlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlenen Kamu Çerçeve Protokolü İmza Töreni’ne Bakan Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve Hak-İş Başkan Yardımcısı Devlet Sert katıldı.

Yapılan anlaşmaya göre kamu işçilerine 2025 yılı için iki kademeli zam verilecek. İlk 6 ay için yüzde 24, ikinci 6 ay için ise yüzde 11 oranında artış yapılacak. Buna ek olarak günlük 50 TL, aylık 1500 TL seyyanen zam uygulanacak.

REVİZE TEKLİF SONRASI ANLAŞMA GELDİ

Müzakere süreci Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay arasında yapılan son görüşmenin ardından hız kazandı. Revize edilen teklif kapsamında yüzde 11’lik zamma ilaveten günlük 50 TL tutarında ek ödeme önerildi.

Ergün Atalay, teklifin tamamen istedikleri gibi olmadığını ancak olumluya yakın bulunduğunu belirtti. Sendika temsilcilerinin kararı üyelerine danışarak vereceğini söyledi.

BAKAN IŞIKHAN: “SÜRECİ NİHAYET SONUÇLANDIRDIK”

Törende konuşan Vedat Işıkhan, “Nihayet belli bir noktaya geldik ve protokolü imzaladık. 600 binden fazla kamu işçimiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Bakan, sendikalarla süregelen diyaloğun önemine vurgu yaptı.

İmzalanan protokolün ardından sıradaki gündemin memurların toplu sözleşmesi olduğunu belirtti.

GREVLER ERTELENMİŞTİ

Zam görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde Eti Maden ve Zonguldak madenlerinde grevlerin başlayacağı açıklanmıştı. Ancak Resmî Gazete’de yayımlanan karar ile grevler “millî güvenlik” gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelendi.

CUMHURBAŞKANLIĞINA TEŞEKKÜR

Vedat Işıkhan, sürece katkı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e teşekkür etti. Sendika liderlerinin de işçilerin haklarını koruma yönünde büyük çaba gösterdiğini belirtti.