İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2022’de verdiği kararı usul ve esas yönünden uygun buldu. Yerel mahkemenin kararında hukuka aykırılık ya da delil eksikliği bulunmadığı belirtildi. Mahkeme, yalnızca hapis süresine ilişkin hesap hatasını not etti; bu hataya rağmen kararda esasa dair bir sorun görülmedi.

YARGITAY YOLU AÇIK

Daire, İmamoğlu’nun ve savcılığın istinaf başvurularını esastan reddetti. Kararın temyiz edilmesi durumunda dosya Yargıtay’a taşınacak. Bu durumda nihai karar Yargıtay tarafından verilecek.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Süreç, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan suç duyurusuyla başladı. 31 Mart 2019’daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesinin ardından, Ekrem İmamoğlu’nun 4 Kasım 2019’da yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği iddia edildi.

“AHMAK” SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

İddianamede, İmamoğlu’nun dönemin YSK Başkanı Sadi Güven ve 10 üye hakkında “zincirleme şekilde hakaret” suçunu işlediği öne sürüldü. “Ahmak” ifadesinin kurul halinde çalışan kamu görevlilerine yönelik olduğu görüşüne varılarak kamu davası açıldı.

2 YIL 7 AY 15 GÜN HAPİS, SEÇİLME HAKKI KISITLAMASI

14 Aralık 2022’de Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu’nu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve TCK 53/1 kapsamında seçme-seçilme dahil bazı haklardan yoksun bırakılmasına hükmetti. Kararda cezada herhangi bir indirim de uygulanmadı.