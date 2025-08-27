Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst üste iki sezon şampiyon olarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’ne yükselen Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı’nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

2016 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kurulan takım, kısa sürede elde ettiği başarılarla dikkat çekti. 2024 yılında TFF Kadınlar 2. Ligi’ni, bu yıl ise TFF Kadınlar 1. Ligi’ni şampiyon tamamlayan ekip, yeni sezonda Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı.

ÜST ÜSTE GELEN ŞAMPİYONLUKLAR

Kuruluşunun sekizinci yılında arka arkaya kazandığı iki şampiyonlukla dikkat çeken Yüksekovaspor, bu başarılarla kadın futbolunda önemli bir çıkış yakaladı. Bu yıl ilk kez mücadele edeceği Süper Lig’de üst sıralarda yer almayı hedefleyen takım, hazırlıklarını Yüksekova İlçe Stadyumu’nun yanındaki sentetik sahada sürdürüyor.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI VE TRANSFERLER

Yeni sezon öncesinde kadrosunu 12 yeni oyuncuyla güçlendiren Yüksekovaspor, dikkat çekici transferler gerçekleştirdi. Takıma katılan isimler arasında Fenerbahçe’den Derya Arhan, ABB FOMGET Kadın Futbol Takımından Beyza Kocatürk, Tunus Milli Takımı kalecisi Jebrani Soulayma ve Azerbaycan Milli Takımı kalecisi Aytaç Sharifova yer alıyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde Hakkari’yi temsil edecek ikinci takım olan Yüksekovaspor, ligin yeni sezonunda güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor.