Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi, başkanvekilini belirlemek için saat 18.00’de toplandı.

Cumhur İttifakı, seçimde İbrahim Akın’ı aday gösterirken, Cumhuriyet Halk Partisi ise Meclis üyesi Recep Öztürk ile yarışa katıldı.

CUMHUR İTTİFAKI’NIN ADAYI SEÇİLDİ

Oylamanın ardından Cumhur İttifakı’nın adayı İbrahim Akın, Bayrampaşa Belediye Başkanvekili olarak seçildi. Akın, seçim sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti belediyeciliği Bayrampaşa'ya geri döndü. Durmak yok yola devam.”