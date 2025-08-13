Adnan Menderes'in şehri Aydın'ın 4 dönemdir belediye başkanlığını yapan Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu. İddia olarak yansıyan geçiş, Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör tarafından da, AK Parti kaynaklarına dayandırılarak teyit edildi.

Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör, katıldığı televizyon programında dikkat çekici bir iddiada bulundu. Güngör, Ankara’daki AK Parti kulislerinden edindiği bilgilere dayanarak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun siyasi parti değişikliği hazırlığında olduğunu belirtti.

"CHP'DEN AYRILIP AK PARTİ'YE GEÇİYOR"

Güngör, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Ankara'da AK Parti kulislerinden aldığım bilgilere göre Özlem Çerçioğlu CHP'den AK Parti'ye geçiyor." ifadelerini kullandı.

"DEĞERLERİNE AK PARTİ DAHA YAKIN"

Sözlerinin devamında Güngör, Aydın’ın merhum Başbakan Adnan Menderes’in memleketi olduğunu hatırlatarak, Çerçioğlu’nun siyasi kökenine dikkat çekti. Güngör, "Çerçioğlu, Demokrat Parti kökenli bir isim. Düşünsel olarak AK Parti’ye CHP’den daha yakın duruyor." dedi.