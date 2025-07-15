15 Temmuz gecesi Türkiye’de yaşanan darbe girişimi, binlerce insanı sokaklara döktü. Bu isimler arasında henüz 14–17 yaş aralığında olan gençler de vardı. O gece, yaşlarına rağmen büyük bir cesaretle harekete geçen bu çocuklar ve gençler, darbenin karşısında durarak hem demokrasiyi hem de milli iradeyi savundu.

Hayatlarının baharındaydılar. Okullarına gidiyor, gelecek planları yapıyorlardı. Ancak o gece, milletin çağrısına kulak verdiler ve şehitlik mertebesine eriştiler.

ENGİN TİLBAÇ – 16 YAŞINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla Baştabya önüne giden Engin Tilbaç, darbe girişimini engellemek isteyenler arasında yer aldı.

Tankların ilerlemesini durdurmak isterken ezilerek şehit oldu. Ailesi, üç gün süren arayışın ardından cenazesine ulaştı.

ÖZGÜR MUSTAFA KARASAKAL – 17 YAŞINDA

Genelkurmay Başkanlığı önünde açılan ateş sonucu şehit olan Karasakal, olay yerinde yaklaşık 40 dakika ambulans bekledi. Henüz 17 yaşındaydı.

Yanında babası ve iki kardeşi vardı. Ailesinin gözü önünde şehit düştü.

RÜSTEM RESUL PERÇİN – 17 YAŞINDA

Kalkışmayı televizyon ekranından öğrenen Rüstem Resul Perçin, Cumhurbaşkanı'nın çağrısını bile beklemeden Beştepe'ye koştu.

Darbecilerin açtığı ateşle orada hayatını kaybetti.

MUTLU CAN – 17 YAŞINDA

Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde şehit olan Mutlu Can, lise öğrencisiydi.

Arkadaşları onu yardımsever, güler yüzlü biri olarak hatırlıyor. O gece gösterdiği cesaretle 15 Temmuz’un unutulmaz simgeleri arasında yerini aldı.

UHUD KADİR IŞIK – 17 YAŞINDA

Kara Harp Okulu sınavını kazandığı gün, Meclis önünde yaralılara yardım etmek için sokağa çıkan Uhud Kadir, helikopterden açılan ateş sonucu şehit oldu.

İnsanları korumak için bedenini siper etti.

HALİL İBRAHİM YILDIRIM – 15 YAŞINDA

Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü önünde babasıyla birlikte sokağa çıkan Halil İbrahim, başına isabet eden kurşunla şehit oldu. Ailesi, onun “başka ülkelere seyahat etme” hayali kurduğunu anlatıyor. Türkiye’nin en genç demokrasi şehitlerinden biri olarak anılıyor.

ABDULLAH TAYYİP OLÇOK – 16 YAŞINDA

Babasının yanında Boğaziçi Köprüsü’ne giden Abdullah Tayyip Olçok, darbecilerin açtığı ateşte iki kurşunla şehit oldu.

Henüz 16 yaşındaydı. İsmi, demokrasi mücadelesinin simgelerinden biri haline geldi.

MAHİR AYABAK – 17 YAŞINDA

Bayrampaşa Çevik Kuvvet önünde vurularak şehit olan Mahir Ayabak, lise öğrencisiydi. Ailesinin uyarılarına rağmen “Ben de gidiyorum” diyerek evden çıkmıştı. Vatan sevgisi, yaşından çok daha büyüktü.

15 Temmuz’un en genç şehitleri, yaşamadıkları hayatla Türkiye’nin demokrasi mücadelesinde sembol oldular. Cesaretleriyle sadece bir geceye değil, ülkenin tarihine iz bıraktılar. Her biri, milletin hafızasında birer kahraman olarak yaşamaya devam ediyor.

Kaynak: Yeni Şafak