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3. Sayfa
Röportaj
Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer çalımı!
Spor
19.12.2022, 12:25
1/15
Süper Lig'de yeniden şampiyonluğa ulaşmak isteyen Trabzonspor, gözünü transfere çevirdi. Bordo mavililerde gündeme gelen isim, yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Adama Traore. İşte detaylar...
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#Ekipman
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#çevre
#aşı
#midas
#Boşanma
#estetik
#yakalama
#başak dizer
#Trabzon
#arjantinfransa finali
#Tevfik Göksu
#İskenderun
#Taceddin Dergahı
#Endonezya
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