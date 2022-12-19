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Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer çalımı!

Spor 19.12.2022, 12:25
Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer çalımı!
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Süper Lig'de yeniden şampiyonluğa ulaşmak isteyen Trabzonspor, gözünü transfere çevirdi. Bordo mavililerde gündeme gelen isim, yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Adama Traore. İşte detaylar...