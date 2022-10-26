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Gülşen'e ikizi kadar benzeyen yeğenini görenleri şaşırttı

Genel 26.10.2022, 14:34
Gülşen'e ikizi kadar benzeyen yeğenini görenleri şaşırttı
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Ünlü şarkıcı Gülşen'in yeğeni Ezra, Gülşen'e adeta ikizi kadar benzemesiyle görenleri şaşırttı.