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Röportaj
Gülşen'e ikizi kadar benzeyen yeğenini görenleri şaşırttı
Genel
26.10.2022, 14:34
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Ünlü şarkıcı Gülşen'in yeğeni Ezra, Gülşen'e adeta ikizi kadar benzemesiyle görenleri şaşırttı.
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#esed
#başkanlık
#ismek
#İlker Aksum
#vefat
#Bir Litre Gözyaşı 9 bölüm tek parça izle
#iy parti
#Valencia
#CAN
#İbrahim Tatlıses
#PKKHPG
#ılısu prof. dr. veysel eroğlu barajı
#Prof. Dr. Yalçın Kaya
#prim
#BBP
#yekta saraç
#Emre Kural
#Ünal Dinar
#Emre Mor
#Selen Seyven kimdir
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