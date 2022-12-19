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Röportaj
F.Bahçe menajeriyle görüştü! Sol beke Sambacı
Spor
19.12.2022, 10:33
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Antrenmanlarını sürdüren Fenerbahçe, transfer harekatına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip sol bek pozisyonuna takviye yapmayı istiyor. Kanarya aradığı ismi Brezilya'da buldu. İşte haberin detayları....
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#aşı
#estetik
#başak dizer
#midas
#Boşanma
#yakalama
#Trabzon
#arjantinfransa finali
#Taceddin Dergahı
#Tevfik Göksu
#İskenderun
#Demokrasi
#Endonezya
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