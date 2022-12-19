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F.Bahçe menajeriyle görüştü! Sol beke Sambacı

Spor 19.12.2022, 10:33
F.Bahçe menajeriyle görüştü! Sol beke Sambacı
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Antrenmanlarını sürdüren Fenerbahçe, transfer harekatına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip sol bek pozisyonuna takviye yapmayı istiyor. Kanarya aradığı ismi Brezilya'da buldu. İşte haberin detayları....