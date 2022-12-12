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Fas'ın yıldızı Fenerbahçe yolunda!

Spor 12.12.2022, 16:04
Fas'ın yıldızı Fenerbahçe yolunda!
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Katar’da Real Valladolid’in sahibi Ronaldo Nazario ile görüşerek Dünya Kupası'nda tarih yazan Fas'ın başarılı stoperi El Yamiq’i resmen istedi.