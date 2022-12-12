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3. Sayfa
Röportaj
Fas'ın yıldızı Fenerbahçe yolunda!
Spor
12.12.2022, 16:04
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Katar’da Real Valladolid’in sahibi Ronaldo Nazario ile görüşerek Dünya Kupası'nda tarih yazan Fas'ın başarılı stoperi El Yamiq’i resmen istedi.
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#fetö
#aşı
#kayseri
#çevre
#Erkenci Kuş dizisi
#başkanlık
#yekta saraç
#midye
#emisyon
#Peygamber efendimizin sütta annesi
#kadın
#uyuşturucu operasyonu
#Zafer
#silahlı saldırı
#bebek
#Ece Binay
#Tevfik Göksu
#Voleybol
#külliye
#Khabib Nurmagomedov
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