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Benzin ve motorine yeni indirim!

Genel 16.03.2022, 13:38
Benzin ve motorine yeni indirim!
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Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 17.03.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere, benzin ve motorine indirim gelecek.