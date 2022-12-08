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3 büyüklerden transfer yarışı! Milli yıldız için devreye girdiler

Spor 08.12.2022, 15:05
3 büyüklerden transfer yarışı! Milli yıldız için devreye girdiler
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Süper Lig'in 3 devi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde yine karşı karşıya geldi.