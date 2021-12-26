Cüneyt Kaşeler

Fenerbahçe, Karagümrük maçında sahada olan Sangare, Valencia, Pelkas'in yerine Osayi, Crespo, Serdar Dursun ile başladı. Ozellikle Mert Hakan, Crespo, Novak ve Mesut'un istekli ve hareketli oyunu ile pozitif başladı ve Mert Hakan'ın harika asisti ve Novak'in golü de gelince Fenerbahçe farka mi gider diye düşündürttü. İrfan Can ise maçtan çıkana kadar sahanın hem oyun olarak hem de fiziken en kötüsüydü. Ilk yarıda özellikle son paslardaki tercih hataları ile farkı arttıramadı. Osayi'nin sağ bekte Sangare'den çok daha iyi olması da soru işareti.

Ikinci yarıda oyuna giren Pelkas ve Valencia ilk onbirde olması gereken oyuncular. Fenerbahçe hangi sistemle oynarsa oynasın Crespo, Valencia, Pelkas forma bulur. Bence eğer böyle oynanacaksa Mert Hakan-Crespo / Sosa önünde Mesut-Pelkas-Valencia / Rossi önlerinde Serdar oynar.

Futbol rakiple oynanır, Malatya çok kötü bir takım. Ligin en sert oyuncusu Adem Büyük bile ligi bırakmış gibi. Sumudica'nin oyuncularla ilgili açıklamaları oyuncuları çok kötü etkilemiş. Eger ciddi sayıda oyuncu almazlarsa bu takım bu hoca ile küme düşebilir.

Fenerbahce seyircisi bir arkadaşımın dediği gibi: yönetime isteksizce sezonun ikinci yarısına kadar son bir kredi vermiş. Gelecek hoca ve sonuçlar önemli. Bugün tribünde yönetim istifa sesleri vardı ama yüksek değildi. İstifa diye bağırmayanlar yönetime destek olmak için değil, beklemek için yönetim istifa diye bağırmadı bu akşam bence.

Fenerbahçe'nin hala Türkiye Kupası, Konfederasyon kupası, ikincilik hedefleri var ama yönetimin bunu yapacak iradesi ve yeteneği var mı göreceğiz.