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3. Sayfa
Röportaj
Zor günleri atlatmaya çalışan Ece Erken bakın kiminle görüntülendi
Genel
23.04.2022, 17:30
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Ece Erken'in 7 aylık eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.
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#esnaf
#Portekiz
#Ahmaud Arbery
#Yasak Elma 27 bölüm
#dizi
#Halk
#Gürcistan
#gülsüm anne
#Basketbol
#AFRICOM
#Rize
#Şam
#Dolar
#Diyanet İşleri Başkan yardımcısı Dr. Selim Argun
#yol
#karla mücadele
#Piyanist
#Star TV
#Prof. Dr. Yekta Saraç
#bülent parlak
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