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Zor günleri atlatmaya çalışan Ece Erken bakın kiminle görüntülendi

Genel 23.04.2022, 17:30
Zor günleri atlatmaya çalışan Ece Erken bakın kiminle görüntülendi
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Ece Erken'in 7 aylık eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.