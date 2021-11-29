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Zerrin Özer intihar mı etti? Menajerinden açıklama

Genel 29.11.2021, 09:29
Zerrin Özer intihar mı etti? Menajerinden açıklama
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Ünlü sanatçı Zerrin Özer, apar topar hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının intihar ettiği iddia edildi. İşte detaylar...