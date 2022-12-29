Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu madde satışı yapan, temin eden ve kullanan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

4 kilo 450 gram uyuşturucu madde, tabanca ve suçtan elde edilen para ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlılar ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.