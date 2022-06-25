Zonguldak'ta hortum

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde etkili olan hortum zarara yol açtı.

Türkali köyünde etkili olan hortum, bazı evlerin çatılarının uçmasına, ağaçların devrilmesine ve elektrik kesintilerine neden oldu. Sahildeki bazı işletmelerde de hasar oluştu.

AFAD ve jandarma ekipleri, köyde hasar tespit çalışmalarına başladı.

Hortum, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.