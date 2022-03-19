Zonguldak'ta 110 köy yolu ulaşıma açıldı
Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 110 köy yolu ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
Yurt Haberleri 19.03.2022, 22:19
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar nedeniyle kapanan 171 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.
Kent genelinde 110 köyün yolu ulaşıma açılırken Merkez'de 4, Kozlu'da 4, Çaycuma'da 7, Devrek'te 31 ve Ereğli'de 15 olmak üzere 61 köy yolundaki çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
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